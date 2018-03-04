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Bu hafta gündem yoğun! Piyasalar bunları takip edecek

04.03.2018 - 22:29

Haftanın en önemli gelişmeleri TCMB faiz kararı ve şubat ayı enflasyonu... Enflasyonda gerileme beklenirken, Merkez Bankası'nın faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,50 olarak gelmesi bekleniyor. Enflasyon bir önceki dönem yüzde 1,02 olmuştu. Yıllık enflasyonun ise yüzde 10,35'ten yüzde 10,00'a gerileyeceği tahmin ediliyor.

Aynı gün üretici enflasyonu da belli olacak. Yüzde 12,14 seviyesindeki yıllık ÜFE'nin şubatta yüzde 11,57 seviyesinde olması bekleniyor.

Haftanın en önemli gündemi ise TCMB toplantısı olacak. Merkez Bankası'nın 7 Mart Çarşamba günü açıklayacağı kararlarında para politikasında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Bankanın yüzde 8,00 seviyesindeki gösterge faiz ve yüzde 12,75'teki GLP'yi sabit tutacağı öngörülüyor.

Dışarıda ise ABD'nin korumacı politikalarının başta pay piyasaları olmak üzere ekonomiye etkilerinin yanı sıra yoğun veri akışı izlenecek. Bu hafta PMI verileri ile Euro Bölgesi büyümesi öne çıkıyor.

Bu hafta izlenecek veriler şöyle:

5 Mart Pazartesi
10:00 Türkiye, şubat ayı TÜFE, yıllık (Beklenti yüzde 10,00; önceki yüzde 10,35)
10:00 Türkiye, şubat ayı TÜFE, aylık (Beklenti yüzde 0,50; önceki yüzde 1,02)
10:00 Türkiye, şubat ayı ÜFE, yıllık (Beklenti yüzde 11,57; önceki yüzde 12,14)
12:00 Euro Bölgesi, şubat ayı hizmet PMI (Beklenti 56,7; önceki 56,7)
13:00 Euro Bölgesi, ocak ayı perakende satışlar (Beklenti yüzde 0,3; önceki eksi yüzde 1,1)
17:45 ABD, şubat ayı hizmet PMI (Beklenti 55,9; önceki 53,3)

6 Mart Salı
18:00 ABD, ocak ayı fabrika siparişleri (Beklenti yüzde -0,4; önceki yüzde 1,7)

7 Mart Çarşamba
13:00 Euro Bölgesi, 4. çeyrek büyüme, yıllık (Beklenti yüzde 2,7; önceki yüzde 2,7)
14:00 Türkiye, bir hafta vadeli repo faizi (Beklenti yüzde 8,00; önceki yüzde 8,00) 
14:00 Türkiye, gecelik borçlanma faizi (Beklenti yüzde 7,25; önceki yüzde 7,25)
14:00 Türkiye, gecelik faiz oranları (Beklenti yüzde 9,25; önceki yüzde 9,25)
16:30 ABD, ocak ayı dış ticaret dengesi (Beklenti -52,6 milyar dolar; önceki -53,1 milyar dolar)

8 Mart Perşembe
15:45 Euro Bölgesi, mart ayı faiz kararı (Beklenti yüzde 0,00; önceki yüzde 0,00)

9 Mart Cuma
16:30 ABD, şubat ayı tarım dışı istihdam (Beklenti 204 bin; önceki 200 bin)
16:30 ABD, şubat ayı işsizlik oranı (Beklenti yüzde 4,0; önceki yüzde 4,1)


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