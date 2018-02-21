JP Morgan, "Enflasyon geri geldi ve bu emtialar için iyi olacak" ifadelerine yer verdi.

Yatırım bankası JP Morgan Chase, enflasyonun yükselmesinden emtiaların fayda sağlayacaklarını savundu. Banka yayınladığı raporda, "Enflasyon geri geldi ve bu emtialar için iyi olacak" ifadelerine yer verdi.

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Emtia fiyatlarının Ocak ayında son 2 yılın en yüksek seviyesine yükseldiğini belirten JP Morgan, ham maddelerin önümüzdeki dönemde daha iyisini yapma eğiliminde olduklarını belirtti. Raporda, "Hem temel hem de değerli metaller enflasyon ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 hedefine ulaştığında ve yükselmeye devam ettiğinde en iyi performanslarını sergilediler" denildi.

Değerli metaller, bakır, çinko ve nikeldeki yükselişlerin bir yılda en yüksek getirileri sağlamalarının muhtemel olduğunu belirten JP Morgan, mevcut konjonktürün 2018 sonrasında da devam etmesini beklediğini ifade etti ve "Cari büyüme metal fiyatlarındaki en güçlü dönemlerden birinin sadece başlangıcı" dedi. JP Morgan, ortalama bakır fiyatının bu yıl 7.405 dolar/ton olmasını bekliyor.

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