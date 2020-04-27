‹ Önceki Haber "Petrol fiyatı 40 dolara yükselebilir" "Petrol fiyatı 40 dolara yükselebilir" Sonraki Haber › Otomotiv sektörü ayağa kalkıyor Otomotiv sektörü ayağa kalkıyor

Bu dönem geçecek BES’e ilgi artacak

27.04.2020 - 09:06 | Son Güncelleme :
Bu dönem geçecek BES’e ilgi artacak | Ekonomi Haberleri

AVİVASA CEO’su Fırat Kuruca, koronavirüs salgınının Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve hayat sigortaları üzerindeki etkisine değinerek, güven duygusuna ihtiyaç duyulan bu dönemlerde BES ve hayat sigortalarına yönelimin artacağını söyledi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; bugün sert kayıp yaşayan fon gruplarının önümüzdeki dönemde önemli getiri potansiyeli taşıyacağını belirten Kuruca, “Son bir ayda yaşanan sert kayıplara rağmen uzun vadeli dönemlerin tümünde, ortalama emeklilik plan getirileri enflasyonun oldukça üzerindedir. 2003 yılından bu yana BES fonları yıllık ortalamada enflasyonun üzerinde yüzde reel getiri sağladı” dedi. Kuruca, BES yatırımcılarına tavsiyelerde de bulunarak, şunları söyledi: “İlk tavsiyemiz, yatırımların uzun vadeli bakış açısıyla değerlendirilmesi. Belki de en temel avantajı küçük meblağlar ile düzenli birikim ve yatırım imkanı sağlaması. Ülkemiz gibi gelişmekte olan ekonomilerde, piyasalar kısa dönemli dalgalanmalara açık olsa da, yatırım alternatifleri uzun vadeli getiri potansiyellerine yakınlaşır. Önerimiz uzun vadeli bakış açısından sapmadan piyasa beklentileri paralelinde portföylerin yılda bir-iki kez stratejik olarak gözden geçirilmesidir.”


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.267 Değişim: 2,54% Hacim : 15.063 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 100.086 27.04.2020 Yüksek 101.361
Açılış: 100.086
6,9851 Değişim: -0,01%
Düşük 6,9811 28.04.2020 Yüksek 6,9865
Açılış: 6,9859
7,5619 Değişim: -0,03%
Düşük 7,5499 28.04.2020 Yüksek 7,5684
Açılış: 7,5643
384,88 Değişim: -0,10%
Düşük 384,65 28.04.2020 Yüksek 385,57
Açılış: 385,28
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.