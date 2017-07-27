Bu araçların MTV borcu silinecek

1997 ve daha önceki model aracını hurdaya çıkaranların MTV borçları 2018 sonuna kadar başvurmaları halinde silinecek. Ayrıca 2005 ve daha önceki bir model yılına ait otomobilini hurdaya çıkarma hakkı bulunanlar da cezalarının çeyreğini ödeyecek.

Hurdaya çıkarılacak 1997 ve daha eski model araçların, hurdaya çıkarılmaları halinde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) terkin edilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan MTV genel tebliğine göre, bu madde hükmünden, bu kapsamda yer alan taşıtlarını kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerden, 31 Aralık 2018'e kadar, adlarına kayıt ve tescil ettiren mükellefler yararlanabilecek.

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Tebliğe göre ayrıca, 27 Mayıs itibarıyla mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını yitirmiş, model yılı 2005 ve daha eski olan taşıt sahiplerinin; durumlarını kanaat verici belgelerle tevsik etmeleri veya trafik tescil kuruluşu tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi asıllarının 1/4'ünü 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödemeleri şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve araç plakasına kesilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecek.

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