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Brillant’ta perde kapanıyor

25.12.2019 - 08:45
Brillant’ta perde kapanıyor | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin ve dünyanın en büyük perde ve güpür üreticilerinden Brillant için vade konkordatosu talep edildi.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre; mahkeme, yurtiçi ve yurtdışında binlerce satış noktasında ürünleri satılan markayı 3 aylık süre ile korumaya aldı. Ünlü tekstil markası Brillant’ın bağlı bulunduğu Baydemirler Tekstil San. ve Tic. AŞ ve Eymes Tekstil San. Tic. AŞ için geçen hafta açılan davada, nakit sıkışıklığı nedeni ile ödemelerin zamanında yapılamadığına işaret edildi. Dava dilekçesinde, ekonomide yaşanan darboğazın, şirketlerin de mali dengesini olumsuz etkilediği kaydedildi. Dava dilekçesinde, “Tüm borçlar 48 ay içinde ödenebilir” denildi. Dava dosyasına bakan Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, her iki şirkete de 3 aylık geçici mühlet verdi. Bu süre içinde, şirketlere yönelik herhangi bir haciz yapılamayacak.

BORCU 330 MİLYON TL

Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi için de, İcra İflas Hukukçusu Doç. Dr. Serdar Kale, Bağımsız Denetçi Nermin Arıcı ve Mali Müşavir Ferhat Koç’u geçici konkordato komiseri olarak atadı. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Baydemirler Tekstil’in 330 milyon, Eymes Tekstil’in ise 277 milyon TL borcu bulunuyor. Baydemirler Tekstil’de 760, Eymes’de ise 394 kişi çalışıyor. Baydemirler Tekstil’in temeli 50 yıl önce Ankara’da, mefruşat ve tekstil ticareti yapan baba Nurettin Baydemir tarafından atıldı. 1989 yılında perde üretimini Brillant markası ile yapmaya başlayan aile zaman içinde önemli bir büyüme kaydetti. Dava dilekçesine göre, Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçı firması arasında yer alan Baydemirler Tekstil AŞ’nin Esenyurt’taki fabrikası, dünyanın en büyük brode ve güpür imalatçısı konumunda.


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