‹ Önceki Haber Merkez Bankası rezervleri geriledi Merkez Bankası rezervleri geriledi

BRICS'ten ortak ödeme sistemi hamlesi

14.11.2019 - 17:49
BRICS'ten ortak ödeme sistemi hamlesi | Ekonomi Haberleri

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Dmitriyev, "BRICS İş Konseyi'nde BRICS nezdinde ortak ödeme sistemini görüştük ve bu fikir, tüm üyeler tarafından desteklendi" dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kiril Dmitriyev, Brezilya’da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, birlik üyeleri arasında ticaretin artması için ödeme sistemlerine dair çalışmaların önem kazandığını vurguladı.

Küresel ödeme sisteminin, piyasa dışı riskler barındırdığına işaret eden Dmitriyev, "BRICS İş Konseyi'nde BRICS nezdinde ortak ödeme sistemini görüştük ve bu fikir, tüm üyeler tarafından desteklendi." dedi.

##$HABER_1458537$##

BRICS'in dünyadaki doğrudan yatırımların yüzde 20'sini oluşturduğuna işaret eden Dmitriyev, "Etkin çalışan bir BRICS ödeme sistemi, ulusal para birimleri üzerinden ödemeleri düzenleyebilir ve BRICS üye ülkeleri arasındaki ödemeleri ve yatırımların istikrarını sağlayabilir." diye konuştu.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu gayri resmi birlik BRICS tarafından üye ülkeler arasındaki iş birliğini artırmak için 2009’dan bu yana her yıl düzenli olarak zirveler gerçekleştiriliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.781 Değişim: -1,00% Hacim : 10.534 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 103.309 14.11.2019 Yüksek 105.165
Açılış: 104.307
5,7490 Değişim: -0,01%
Düşük 5,7480 15.11.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7493
6,3411 Değişim: 0,00%
Düşük 6,3402 15.11.2019 Yüksek 6,3415
Açılış: 6,3412
271,87 Değişim: 0,02%
Düşük 271,81 15.11.2019 Yüksek 271,94
Açılış: 271,81
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.