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Brezilya Merkez Bankası politika faizini düşürdü

18.06.2020 - 09:12
Brezilya Merkez Bankası politika faizini düşürdü | Ekonomi Haberleri

Brezilya Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan indirerek yüzde 2.25'e düşürdü.

Brezilya Merkez Bankası, yaşanabilecek en kötü ekonomik çöküşü önlemek adına politika faizini 75 baz puan düşürerek tarihi dip seviye olan yüzde 2.25'e indirdi.

Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan para politikası kurulu, COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomik şoku gerekçe göstererek gösterge Selic faiz oranını oy birliğiyle yüzde 3'ten yüzde 2.25'e düşürdü.

Reuters'ın 38 ekonomistin katılımı ile gerçekleştirdiği ankette 75 baz puanlık faiz indirimi bekleniyordu.

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