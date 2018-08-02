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Brezilya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

02.08.2018 - 08:50
Brezilya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Brezilya Merkez Bankası politika faizini yüzde 6.5'te tuttu.

Brezilya Merkez Bankası, faiz oranlarını beklendiği gibi yüzde 6.5'te sabit tutarak, enflasyondaki son dönemdeki artışı dikkate almadı. Banka böylece yakında faiz artışı olmayacağı sinyalini verdi.

Merkez bankası Brezilya'daki kamyoncu grevlerinin fiyatlar üzerindeki etkisinin azalabileceğini ancak toparlanmayı daha da yavaşlatabileceğini belirterek Mayıs ayı sonlarındaki protesto gösterilerinin büyük çaplı etkisini vurguladı.

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Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan dokuz üyeli para politikası kurulu, gösterge Selic faiz oranını art arda üçüncü toplantıda 6.5'te sabit tuttu.

Reuters anketine katılan 40 ekonomistin tamamı faizlerin sabit tutulmasını bekliyordu.

Merkez Bankası Ekim 2016'dan bu yana 775 baz puan faiz indirimine gitmişti.


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