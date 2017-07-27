Brezilya Merkez Bankası faizi indirdi

Brezilya Merkez Bankası, faiz oranını beklendiği gibi 100 baz puan indirdi.

Brezilya Merkez Bankası (COPOM), 2016 Ekim ayında başladığı faiz indirim sürecine devam ediyor. Banka faiz oranını beklendiği gibi 100 baz puan indirdi.COPOM'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge konumundaki Selic faiz oranı yüzde 10,25'ten yüzde 9,25'e çekildi. Analistler de faizlerin 100 puan düşürülmesini bekliyorlardı. Bu COPOM tarafından yapılan art arda 7. indirim.

Brezilya'da en son yıllık enflasyon yüzde 3,00 seviyesine kadar indi. COPOM'un 2017 enflasyon hedefi yüzde 1,5-4,5 aralığında bulunuyor.

Bir sonraki faiz toplantısı 7 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Etiketler