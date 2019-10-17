Brexit'te anlaşmaya varıldı | Ekonomi Haberleri

İngiltere ve Avrupa Birliği, Brexit için yeniden düzenlenmiş bir anlaşma üzerinde uzlaşı sağladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) İngiltere'nin AB'den ayrılmasının çerçevesini düzenleyecek "harika" bir anlaşma üzerinde uzlaştığını söyledi.

Parlamentodan hafta sonunda anlaşmayı onaylamasını isteyen Johnson, Twitter'da "Elimizde kontrolü tekrar geri aldığımız harika bir anlaşmaya var... Artık parlamento Brexit'i Cumartesi günü karara bağlamalı, böylece hayat pahalılığı, ulusal sağlık sistemi, suç, şiddet ve çevre gibi öncelikleri ele almaya başlayabiliriz" dedi.

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