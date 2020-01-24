Brexit tasarısı dün resmen yasalaştı | Ekonomi Haberleri

İngiltere'nin 31 Ocak'ta anlaşmalı şekilde Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına imkan tanıyacak tasarı dün resmen yasalaştı.

Brexit tasarısı, Brexit'in nasıl, ne zaman gerçekleşeceğine ve hatta gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine yönelik üç yıldan uzun süredir devam eden karışıklıktan sonra parlamentodaki son süreçten geçmiş ve Kraliçe Elizabeth'in onayına gönderilmişti.

Bu tasarının yasalaşmasıyla, İngiltere'nin 31 Ocak'ta 23.00 GMT'de AB'den ayrılması bekleniyor. 29 Ocak'ta konuyla ilgili Avrupa Parlamentosu'nda oylama yapılacak.

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