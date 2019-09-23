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"Brexit konusunda büyük ilerleme beklemiyorum"

23.09.2019 - 09:53 | Son Güncelleme :
"Brexit konusunda büyük ilerleme beklemiyorum" | Ekonomi Haberleri

İngiltere Başbakanı Johnson, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinde Brexit konusunda büyük ilerleme kaydedilmesini beklemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri sırasında Brexit konusunda büyük bir ilerleme kaydedilmesi olasılığına temkinli yaklaştı. Ekim ayının sonunda İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmalı ya da anlaşmasız çıkarmaya kararlı olan Johnson'ın New York'ta Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar da dahil olmak üzere birçok Avrupa lideriyle görüşmesi bekleniyor.

Johnson, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Brexit anlaşmasına varılması konusundaki ilerlemeyi de görüşecek.

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Johnson New York'a giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepinizin bunun (ilerlemenin) şu anda olacağını düşünmemeniz konusunda sizi uyarıyorum. New York'ta büyük bir ilerleme kaydedileceği inancını aşırı yükseltmek istemiyorum" dedi.

Johnson, Temmuz ayında göreve başlamasından bu yana "çok ilerleme" kaydedilmesine rağmen, AB liderlerinin önceki başbakan Theresa May ile üzerinde uzlaşılan Brexit anlaşmasının değiştirilmesi gerektiğini kabul etmesiyle "açıkça hâlâ eksiklikler ve zorluklar" olduğunu söyledi.


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