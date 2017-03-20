Brexit için tarih verildi

İngiltere Başbakanı May Brexit'i 29 Mart'ta başlatacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) sürecini başlatacak adımı 29 Mart tarihinde atacağı açıklandı. May'in sözcüsü, başbakanın bu kararının Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın makamına bildirildiğini söyledi.

Brexit Bakanı David Davis de yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen Haziran ayında Birleşik Krallık halkı AB'den ayrılma yönünde tarihi bir karar verdi. Gelecek Çarşamba günü hükümet bu kararı uygulayarak 50. maddeyi uygulamaya koyarak süreci resmen başlatacaktır" dedi.

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Bu adımla başlayacak olan iki yıllık müzakere sürecinde İngiltere hükümeti ve AB, İngiltere'nin çıkış koşulları üzerinde uzlaşmayı ve gelecekteki ilişkilerini biçimlendirecek ayrı bir anlaşmaya varmayı umuyorlar. Bu anlaşmanın en önemli noktası iki taraf arasındaki ticaretin koşulları olacak.

Davis, "Bu ülkenin bir kuşak boyunca yaşadığı en önemli müzakerelerin eşiğindeyiz" dedi.

"Hükümetin amacı bellidir: Birleşik Krallık içinde her ulus ve bölge için ve elbette tüm Avrupa için yararlı olacak, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'ndeki dostlarımız ve müttefiklerimiz için yeni ve olumlu bir ortaklık kurulması."

TUSK: BREXIT İLKELERİ İKİ GÜN İÇİNDE ÜYELERE VERİLECEK

Bu arada Tusk da Brüksel'de yaptığı açıklamada, İngiltere'nin çıkış sürecini 29 Mart'ta başlatmasından sonra 48 saat içinde, diğer 27 AB üyesi ülkeye Brexit müzakereleri ilkelerini sunacağını açıkladı.

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