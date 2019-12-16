Brexit için kritik gün belli oldu | Ekonomi Haberleri

Brexit için kritik gün belli oldu
İngiltere Başbakanı sözcüsü, "Brexit tasarıları cuma günü parlamentoya sunulacak" değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması için gereken kanun tasarılarının cuma günü parlamentoya sunulacağını belirtti.
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Sözcü, tasarıların Johnson ile AB arasında varılan anlaşma şartlarını yürürlüğe koymayı hedefleyeceğini ve hükümetin AB ile uzun vadeli serbest ticaret anlaşması yapılacağından emin olduğunu söyledi.
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