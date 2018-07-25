Brexit Bakanı Raab: Sıra Avrupa Birliği'nde

İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab, Avrupa Birliği'nden çıkış konusunda ekim ayına kadar bir anlaşmaya varılması isteniyorsa, hükümetin Chequers planı adıyla açıkladığı politika belgesine yanıt verme sırasının AB'de olduğunu söyledi.

Raab dün parlamentoda yaptığı konuşmada belge için, "Ekim sonu tarihi için bir diyalogu başlattık ve bizi bu sonuca götürecek çok gerçek bir öneridir" dedi.

Raab, "Brexit'e pragmatik bir yaklaşım göstererek çok yol aldık; gelecek haftalarda AB'den de aynı şeyi bekliyoruz. Bu ciddi bir Brexit önerisidir ve o gözle bakılmasını bekliyoruz" dedi.

"Önümüzdeki haftalarda da aynı enerjiyi ve somut katılımı görmeliyiz... Bu enerjiyi, esnekliği ve pragmatizmi sağlarsak bir anlaşmayı sonuçlandırabiliriz."

Reuters' dan Elizabeth Piper ve William James' in haberine göre; başbakan Theresa May, ülkesinin 40 yıllık AB üyeliğinin sona ermesinden sonra iş dünyasını zora sokmayacak bir Brexit planını hem kendi Muhafazakar partisi içindeki, hem de ülkenin bazı kesimlerindeki muhaliflere kabul ettirmek için çaba gösteriyor.

##$HABER_1447904$##

AB, May'in, yazlık başbakanlık konutu Chequers'da kabinesiyle yaptığı toplantıda kabul ettirdiği için Chequers planı adını alan öneriyi ilk aşamada olumlu gördü. Ancak Brexit sonrası serbest ticaret alanı konusundaki bazı önerilerin çözümden çok soru yaratığı belirtiliyor. AB aynı zamanda, üyelikten çıkış tarihi olan 2019 Mart sonu geldiğinde, bir anlaşmaya varılamamış olma ihtimalinin de sürdüğünü hatırlatıyor.

Ancak Raab ve diğer müzakereci Oliver Robbins, Cherquers planının İngiltere'nin son yıllara yaşayacağı en büyük siyasi değişiminin yolunu açacak bir anlaşma konusunda yapacağı önereceği nihai adım olduğunu söylediler.

Raab, "Müzakerelerde ileri bir aşamadayız, bu bizim ilk başlangıç pozisyonumuz değil. Önerimiz mesafe alınmış, etraflıca düşünülmüş, ilkeli ve pragmatik bir belgedir ve müzakereleri bu temelde yürütmek istiyoruz" dedi.

Bazı AB yetkilileri, İngiltere'yi hâlâ üyeliğin en olumlu avantajlarını koruyacak bir anlaşma istemekle eleştiriyorlar.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler