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"Brexit anlaşması için son tarih gece yarısı"

15.10.2019 - 17:13
"Brexit anlaşması için son tarih gece yarısı" | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği Baş Brexit Müzakerecisi Barnier, Brexit anlaşması için gece yarısını son tarih olarak belirledi.

Avrupa Birliği Baş Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği ile İrlanda gümrük sınırı sorunu üzerinde fikir birliğine varabilmesi için salı günü gece yarısını son tarih olarak belirledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, salı günü iki taraf arasında devam eden görüşmelerde Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın, İrlanda'nın AB'nin pazarında kalabilmesi için İrlanda denizinde bir gümrük sınırı belirlenmesini kabul etmesi gerekiyor. Johnson'dan önceki Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, söz konusu teklifi reddetmişti.

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DHA'nın habrine göre; medyada daha önce yer alan haberlerde İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney'ye paralel olarak iki taraf arasında bir anlaşmaya varılmasının zor, fakat olası olduğunu söyleyen Barnier'in çarşamba günü iki taraf arasındaki görüşmelerin gelecek hafta devam edip etmeyeceğini açıklaması bekleniyor.


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