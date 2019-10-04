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BP Üst Yöneticisi emekli oluyor

04.10.2019 - 12:16
BP Üst Yöneticisi emekli oluyor | Ekonomi Haberleri

BP, Üst Yönetcisi Dudley’in gelecek yıl şubat ayında görevinden ayrılacağı bildirildi.

İngiliz enerji şirketi British Petroleum 'dan (BP) yapılan açıklamada, yaklaşık 40 yıldır şirket bünyesinde görev yapan 64 yaşındaki yöneticinin, 4 Şubat 2020'de görevinden ayrılacağı ve 31 Mart'ta da emekli olacağı belirtildi.

Açıklamada, hali hazırda BP Arama ve Üretim Yöneticisi olan Bernard Looney’nin 5 Şubat 2020'de grubun üst yöneticisi olmasına karar verildiği kaydedildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen BP Başkanı Helge Lund, "Dudley, büyük ihtimalle BP’nin en zorlu zamanlarında üst yöneticilik yaptı. Deepwater Horizon (Meksika Körfezi’ndeki petrol sızıntısı) kazasından sonra toparlanma sürecine liderlik etti. BP’yi daha daha güçlü, güvenli hale getirdi ve enerji sektöründe lider pozisyonunu yeniden kazanmasına yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Dudley’den görevi devralmaya hazırlanan Bernard Looney, BP’ye 1991'de katıldı ve pek çok projede çalıştı. BP'de 2016'dan bu yana arama ve üretim bölümünde yöneticilik yapan Looney, şirketin günlük 2,6 milyon varile eş değer petrol ve doğal gaz akışından sorumlu bulunuyor.

İngiliz basınında Looney’in yeni görevinde yıllık gelirinin 1,3 milyon sterlin olacağı öne sürüldü.


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