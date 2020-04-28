‹ Önceki Haber Gram altın fiyatları kaç lira? Gram altın fiyatları kaç lira? Sonraki Haber › 100 milyon lirayı aştı! Görmeden alıyorlar 100 milyon lirayı aştı! Görmeden alıyorlar

BP’nin ilk çeyrek karı geriledi

28.04.2020 - 11:42 | Son Güncelleme :
BP’nin ilk çeyrek karı geriledi | Ekonomi Haberleri

BP'nin bu yılın ilk çeyreğindeki karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 azalarak 800 milyon dolara geriledi.

İngiliz enerji şirketi BP’den yapılan açıklamada, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki karının geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 2,4 milyar dolardan 1,6 milyar dolar düşüşle 800 milyon dolara gerilediği bildirildi.

Şirketin ürünlerine olan talepte sert düşüş yaşandığı belirtilen açıklamada, faaliyet ortamında “olağanüstü bir belirsizlik” seviyesi ile karşılaşıldığı kaydedildi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BP Üst Yöneticisi Bernard Looney ise “Endüstrimiz arz ve talep dengesinde daha önce görülmemiş bir şokla karşılaştı. Fakat bu içimize kapanmamız için bir mazeret değil. İnsanları korumak konusundaki çabalarımıza odaklanarak, toplumu destekliyor, finansmanımızı güçlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Looney, yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen BP’nin 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefini koruduğunu da kaydetti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.686 Değişim: 0,41% Hacim : 10.807 Mio.TL Son veri saati : 16:31
Düşük 100.664 28.04.2020 Yüksek 101.918
Açılış: 101.543
6,9974 Değişim: 0,16%
Düşük 6,9799 28.04.2020 Yüksek 6,9993
Açılış: 6,9859
7,6032 Değişim: 0,51%
Düşük 7,5499 28.04.2020 Yüksek 7,6193
Açılış: 7,5643
384,90 Değişim: -0,10%
Düşük 380,56 28.04.2020 Yüksek 385,67
Açılış: 385,28
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.