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BP Alaska’daki faaliyetlerini satıyor

28.08.2019 - 11:56
BP Alaska’daki faaliyetlerini satıyor | Ekonomi Haberleri

BP Alaska’daki faaliyetlerini Hilcorp Energy Company’ye 5.6 milyar dolara satıyor.

Küresel petrol şirketi BP Alaska’daki tüm faaliyetlerini özel Hilcorp Energy Company’ye 5.6 milyar dolara satacağını açıkladı. BP’den salı günü yapılan açıklamaya göre, satış sürecinin, eyalet ve federal yasal düzenleme kurumlarının onayının ardından 2020’nin ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

BP CEO’su Bob Dudley, konuyla ilgili açıklamasında, "ABD ve dünyanın başka yerlerinde, uzun vadeli stratejilerimiz doğrultusunda BP’yi sürekli olarak yeniden şekillendiriyoruz ve bugün başka fırsatlara da sahibiz" dedi.

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Dudley, liderliğini yaptığı şirketin, denizaşırı ve rafinaj da dahil olmak üzere Kuzey Amerika’daki işlerini geliştirmeye devam edeceğini sözlerine ekleyerek, "Bu işlem aynı zamanda iki yıllık 10 milyar dolarlık elden çıkarma programımızı desteklemektedir" dedi.


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