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Bozdağ: MTV'de oran kesinlikle düşecek

12.10.2017 - 13:13

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, MTV'deki yüzde 40'lık zam oranının kesinlikle aşağı çekileceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 2018-2020 Orta Vadeli Planı'nda (OVP) yer alan yüzde 40'lık MTV zammı ile son gelişmeleri değerlendirdi.

MTV zammının komisyonda görüşüleceğini ifade eden Bozdağ, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamada, bu oranın kesinlikle aşağı çekileceğini duyurdu.

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Bozdağ geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Her yıl rutin yüzde 15’lik bir artış sağlanıyor. Tabii bu rutin artış gene rutininde olacaktır. Onun üzerine ilave bir şey yapılacak mı, yapılacaksa onun miktarı ne kadar olacak? Onun çalışmasını bakanımız yürütüyor. Yüzde 40’lık artış aşağı çekilecek. Bu daha iyi bir noktaya getirilecek" demişti.


Etiketler

  • MTV
  • OVP
  • Bekir Bozdağ
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