‹ Önceki Haber Milyonerlerin mevduatı 1 trilyon lirayı aştı Milyonerlerin mevduatı 1 trilyon lirayı aştı Sonraki Haber › Yabancı yatırımcı hisse sattı Yabancı yatırımcı hisse sattı

Boydak yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,41 büyüdü

05.07.2018 - 13:01
Boydak yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,41 büyüdü

Boydak Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,41 büyüme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding'in Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,41 büyüme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ertekin, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki holdinge ait fabrikada düzenlediği toplantıda, bu yılın ilk 6 aylık hedef büyüme rakamını yüzde 7 olarak açıkladıklarını aktardı.

Yılın ilk 6 ayında büyüme rakamlarının yüzde 7,41 olduğunu belirten Ertekin, şunları kaydetti:

"2017'nin ilk 6 ayında ciromuz 4,3 milyar liraydı. 2018'in ilk 6 ayında 4,6 milyar lira olarak gerçekleşti. 2018 hedef ciro beklentimiz 9,7 milyar lira. 2018 yılı ihracat beklentimiz 420 milyon dolar.

2017 yılında 11,5 milyon lira Ar-Ge bütçemiz vardı. 2018 Ar-Ge hedefimiz 17,1 milyon liraydı. 2018'in ilk çeyreğinde bu rakamın 7 milyon lirasını harcadık. 2018 yılında bugüne kadar 72 milyon liralık yatırım yaptık."

Ertekin ayrıca Boydak Holding'in 140 ülkeye yaptığı ihracat ile Türkiye ekonomisinin lider kuruluşları arasında yer aldığını vurguladı.

Boyteks Tekstil şirketinin Kayseri'nin en çok ihracat yapan şirketi olduğunu anlatan Ertekin, "Dünyada üzerinde yatılan her 10 yataktan birinde Kayseri Boyteks Tekstil tesislerinde üretilen yatak kumaşı kullanılıyor." dedi.

Boyteks Tekstil'in her yıl kendisine ait üç patenti tescil ettirdiğini aktaran Ertekin, kan dolaşımını hızlandıran, mıknatıslı, balık pullarından yaşlanmayı engelleyici yatak kumaşı yaptıklarını ifade etti.

"SON 13 AYDA 200 MİLYON DOLAR BORÇ ÖDEDİK"

Ertekin, 2014 yılında İstikbal, Mondi, Bellona olarak bin 480 mağazaları olduğunu, bu rakamı 2018 yılı ilk çeyreğinde bin 530'a taşıdıklarını bildirdi.

Boydak ile ilgili kurumun zarara uğratıldığı iddialarına yanıt veren Ertekin, konuşmasına şöyle devam etti:

"TMSF olarak burayı teslim aldığımızda 145 milyon dolar banka hesaplarımızda paramız vardı. Bu rakam bugün 77 milyon dolara indi.

Biz son 13 ayda 200 milyon dolar borç ödedik. Biz bazılarının hayalini kuramayacağı şirketin yönetimini gerçekleştiriyoruz. Mali tablolar ortada. İstediğiniz bağımsız denetçiyi getirin.

50 bin laf söylendi, panik havası olmasın diye bir şey demedik. Bu şirket çok iyi yönetiliyor."

Boydak'ın satılıp, satılmayacağıyla ilgili soruyu da cevaplayan Ertekin, "Biz burada kayyum olarak bulunuyoruz. Kimin malını satıyorsunuz?

Devlet bize dedi ki 'Ben bir karar vereceğim. Ben o kararı verene kadar, bu malın sevk ve idaresini sen yapacaksın.' dedi.

Yerel mahkemenin kararı bile açıklanmadı. İç yargı yollarının tamamı bile tükenmeden böyle bir şeyin gündeme gelmesi düşünülemez." ifadelerini kullandı. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Milyonerlerin mevduatı 1 trilyon lirayı aştı Milyonerlerin mevduatı 1 trilyon lirayı aştı Sonraki Haber › Yabancı yatırımcı hisse sattı Yabancı yatırımcı hisse sattı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
98.734 Değişim: -0,37% Hacim : 7.867 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.110 06.07.2018 Yüksek 99.806
Açılış: 99.301
4,5745 Değişim: -0,40%
Düşük 4,5716 06.07.2018 Yüksek 4,6189
Açılış: 4,59275
5,3728 Değişim: -0,05%
Düşük 5,3612 06.07.2018 Yüksek 5,4105
Açılış: 5,3757
184,53 Değişim: -0,61%
Düşük 184,37 06.07.2018 Yüksek 186,47
Açılış: 185,67
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.