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BOTAŞ'tan doğal gaza indirim

30.06.2020 - 12:18 | Son Güncelleme :
BOTAŞ'tan doğal gaza indirim | Ekonomi Haberleri

BOTAŞ, elektrik üretimi için doğal gaz satışında fiyatlarında yüzde 12.5'lik indirim yaptı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde yer alan "2020 Yılı Temmuz Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi"ne göre, konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatında değişikliğe gidilmedi.

Doğal gazdan elektrik üreten santrallere satılan gazın fiyatında ise yüzde 12,5 indirim uygulandı ve böylece bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de yüzde 9,8 indirim yapıldı ve bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira olarak belirlendi. Söz konusu fiyat indirimleri, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.


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