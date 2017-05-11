Boston Fed başkanından 'faiz artırımı' önerisi

Boston Fed Başkanı Rosengren'den faiz artırımı önerisinde bulundu. Rosengren, bu sene üç kere daha faiz artırması gerektiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren, Fed'in bu sene üç kere daha faiz artırması gerektiğini söyledi. Rosengren, Vermont eyaletinde yaptığı konuşmada, nisan ayında ABD'de işsizlik oranının yüzde 4,4 seviyesine gerilediğine işaret ederek, bunun ekonomide "aşırı ısınmaya" neden olacağını kaydetti.

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ABD ekonomisinin aşırı ısınmaması için Fed'in faiz artırımını hızlandırması gerektiğini belirten Rosengren, en son mart ayında faiz artışına giden Fed'in bu yıl üç kez daha faizleri yükseltmesi gerektiğini vurguladı.

Rosengren ayrıca, Fed'in bir sonraki faiz artışını gerçekleştirdikten sonra bankanın 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu kademeli olarak düşürmeye başlamasının uygun olacağını bildirdi.

Geçmişte Fed'in faiz oranlarını düşük tutmasını isteyen Rosengren, geçen yıl faiz artırımını savunmuştu.

Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinde (FOMC) Rosengren'in bu yıl oy hakkı bulunmuyor.

FOMC'nin bir sonraki toplantısı 13-14 Haziran'da başkent Washington'da yapılacak.