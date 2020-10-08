‹ Önceki Haber Brexit sonrası İngiltere ile ticarette yeni dönem Brexit sonrası İngiltere ile ticarette yeni dönem Sonraki Haber › Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

Bosch'tan Türkiye'ye 1.5 milyar Euro yatırım

08.10.2020 - 12:12
Bosch'tan Türkiye'ye 1.5 milyar Euro yatırım | Ekonomi Haberleri

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Young, 41 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 1,5'ini yapıyoruz biz grup olarak ve bu artmaya devam ediyor. Türkiye'ye son 8 yıldır 1,5 milyar Euro yatırım yaptık ve ciddi bir şekilde büyüdük, ivme yaptık." dedi.

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, AA muhabirine şirketin pandemi sürecinde aldığı aksiyonlara ve Türkiye'nin bu süreci nasıl yönettiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şirketin, 1910 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösterdiğini anımsatan Young, "Osmanlı döneminden beri 100 yılı aşkın bir süredir buradayız. Geldiğimiz noktada Bosch Türkiye olarak 18 bin kişilik bir grubuz. Herhalde çok sermayeli şirketlerin en büyüğüyüz Türkiye'de." ifadelerini kullandı.

Bosh Türkiye olarak 41 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Young, "Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 1,5'ini yapıyoruz biz grup olarak ve bu artmaya devam ediyor. Türkiye'ye son 8 yıldır 1,5 milyar avro yatırım yaptık ve ciddi bir şekilde büyüdük, ivme yaptık." dedi.

##$HABER_1464749$##

Türkiye'nin Bosch için Bosch'un da Türkiye için çok önemli olduğunu kaydeden Young, "Türkiye'den sadece Türkiye'yi değil buradan büyük bir bölgeyi yönetiyoruz. Türkiye ve Orta Doğu, orada 16 ülke var. Bütün Arap Yarımadası, Pakistan'a kadar bu şekilde gidiyor ama Türkiye'deki kurulu üssümüz çok güçlü. Orta Doğu'da Dubai, Suudi Arabistan, Kuveyt gibi yerlerde de ofislerimizle faaliyet gösteriyoruz." diye konuştu.
Steven Young, yeni tip koronavirüs (Kovid19) sürecine ilişkin de soruları yanıtladı.

Türkiye'nin bu dönemde çok hızlı hareket ettiğini ve alınan kararları hızlı ve etkin bir şekilde uyguladığını vurgulayan Young, şunları kaydetti:
"Türkiye burada erken bir şekilde kararlarını aldı ve uyguladı ve bunun sayesinde de iş dünyası rahat etti. Çünkü önünü görebildi ve ihtiyaçları da bir çok anlamda karşılandı. Türkiye'nin ikinci çeyrekteki büyüme hızını dünya ile kıyaslarsanız, bu durumun olumlu yansıdığını Türkiye'ye görüyoruz. Bosch'a gelirsek biz Bosch olarak global bir firmayız. Amerika, Çin, Avrupa, Afrika, Asya ve biz Türkiye'de 18 bin kişiyle çok etkin üretim ve Ar-Ge tesislerimiz var burada. Bosch dünyasında ilk 5'teyiz. Bu pandemi sürecinde esnekliği kullanarak çok iyi değerlendirdik ve büyüme yoluna doğru gidiyoruz. En azından geçen yılı yakalayacağız. Bu sene sonunda belki üzerine bir tık daha bir şeyler koyabiliriz."

"ÇİN'DE ÜRET, BATIDA TÜKET' MODELİ BİTİYOR ARTIK"

2021 yılına ilişkin de beklentilerini paylaşan Young, sözlerini şöyle tamamladı: "2021 yılı dünya için zor bir sene olacak çünkü ben bu pandemi krizini bir sele benzetiyorum. Yani su geri çekildikten sonra esasında zararı görürsünüz selde. Henüz su daha tam çekilmedi. Bu anlamda dünyadaki bir çok ülke bu süreci farklı farklı yönetmeye çalışıyor bu süreci. Rakamlara bakarsak biz doğru yoldayız. Şöyle çok büyük bir fırsat penceresi açılıyor Türkiye için. Tedarik zinciri bundan sonra pandemi sayesinde alınan dersler ile dünyada daha lokalleşecek.

Ya kendi ülkenizden ya da kendi bulunduğunuz bölgeden tedarik edeceksiniz. Türkiye de Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde yer alıyor. Bu anlamda çok büyük fırsat doğuyor Türkiye için. Özet olarak şunu söyleyebilirim; 'Çin'de üret, batıda tüket' modeli bitiyor artık. Bulunduğun yerde, pazarın talebi neredeyse tedarik zinciri üretiminiz orada olacak. Türkiye için de Avrupa zaten büyük bir pazar, bu gelişmeyle daha da büyüyeceğini söyleyebilirim"


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.150 Değişim: -0,20% Hacim : 15.291 Mio.TL Son veri saati : 16:43
Düşük 1.145 08.10.2020 Yüksek 1.159
Açılış: 1.157
7,9313 Değişim: 0,63%
Düşük 7,8628 08.10.2020 Yüksek 7,9421
Açılış: 7,8818
9,3192 Değişim: 0,46%
Düşük 9,2582 08.10.2020 Yüksek 9,3543
Açılış: 9,2764
483,83 Değişim: 1,10%
Düşük 477,18 08.10.2020 Yüksek 484,76
Açılış: 478,56
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.