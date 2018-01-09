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Borusan Mannesman'dan yatırım kararı!

09.01.2018 - 10:15

Borusan Mannesman otomotiv segmenti odaklı toplam 75 milyon dolarlık yatırım kararı aldı.

Çelik boru üreticisi Borusan Mannesman toplam 75 milyon dolarlık yatırım kararı alırken, otomotiv segmenti odaklı bu yatırımla 250 kişilik yeni istihdam yaratmayı ve Avrupa pazarında en büyük üç oyuncu arasına girmeyi planlanıyor.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre otomotiv segmenti odaklı, katma değeri yüksek standart boru ürün gruplarına da hizmet edecek plan dahilinde Halkalı ve Gemlik tesislerindeki üretim imkanlarının, öngörülen pazar büyümesi ve pazar payı hedeflerini karşılayacak şekilde artırılması, kaynak ve çekme üretim süreçlerine yönelik devreye alınacak bir dizi makine ekipmanının proje planı çevresinde 2019 yılından itibaren peyderpey devreye girmesi planlanıyor.

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Açıklamada, "Otomotiv segmentine yönelik müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet göstermekte olan Bursa tesisinde kapasite artışı sağlayacak marjinal bir yatırım gerçekleştirilmesine; Gemlik tesisimizin giderek artan iş hacmi doğrultusundaki ihtiyacını karşılayacak ve iş sağlığı ve güvenliği anlamında çalışma koşullarını iyileştirecek modern, etkin ve verimli bir stok alanı tesis edilmesine, bu kapsamda, toplam 75 milyon dolar sabit kıymet yatırım bedeli olan bu yatırım planının kabulüne karar verildi" denildi.

Açıklamaya göre şirket söz konusu yatırımla 250 kişilik yeni istihdam yaratmayı, Avrupa pazarında en büyük üç oyuncu arasına girmeyi planlıyor.

KAP'a yapılan açıklamada ayrıca şirketin 2017 yılı konsolide satış rakamının yaklaşık 850,000 ton ve 770 milyon dolar olmasının beklendiği belirtildi.


Etiketler

  • Borusan Mannesman
  • otomotiv sektörü
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