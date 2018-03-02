Borusan Holding 2018 yılı hedeflerini açıkladı

Borusan Holding, bu yıl 20 milyar TL ciro, 1.2 milyar TL yatırımla 1250 istihdam hedefliyor.

Çelik fiyatlarındaki artış ile geçen yıl hedeflerinin üzerinde performans gösteren Borusan Holding bu yıl satışlarını 20 milyar liraya yükseltmeyi öngörüyor. Holding enerji ağırlıklı 1.2 milyar lira yatırım yaparken, 1,250 kişilik istihdam yaratmayı hedefliyor.

Borusan Holding CEO'su Agah Uğur, bu yıl çelik, enerji, otomobil ve iş makinesi distribütörlüğü ve lojistikten oluşan tüm iş kollarında büyüme öngördüklerini ifade etti.

Uğur yıllık değerlendirme toplantısında, "Geçen yıl bir şansımız oldu, çelik fiyatları dünya çapında dolar bazında arttığı için bizi olumlu etkiledi. Bu yılki hedefimiz otomotiv dahil her iş kolunda iş hacmimizin artması" dedi.

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Borusan Holding geçen yıl Nisan ayında açıkladığı 15.6 milyar lira konsolide ciro ve 1.3 milyar lira faaliyet kârı hedefine karşılık 17.1 milyar lira gelir ve 1.5 milyar lira kâr elde etti.

Holding bu yıl yüzde 20'ye yakın artışla 20 milyar lira gelir, 1.8 milyar lira faaliyet kârı ve 1.2 milyar lira yatırım hedefliyor.

Borusan Holding, Borçelik ve Borusan Mannesmann ile yassı çelik ve sondaj borusu üretimi alanında faaliyet gösterirken ağırlıklı olarak lüks segmentte bulunan BMW, Mini, Jaguar ve Land Rover binek araçlarının ve Caterpillar iş makinalarının distribütörlüğünü yürütüyor. Bu iki iş kolu şirketin geçen yılki gelirlerinin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturdu.

Holding buna ek olarak lojistik ve Alman enerji şirketi EnBW ile yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteriyor.

OTOMOTİVDE TOPARLANMA, ENERJİDE YATIRIM

Uğur, geçen yıl özel tüketim vergisi nedeniyle daralan lüks otomobil pazarına paralel otomotiv satışlarının daraldığını ancak bu yıl tekrar bu iş kolunda büyüme yakalayacaklarını ifade etti. Holding geçen yıl 7.6 milyar lira olan otomotiv ve iş makinası distribütörlük gelirlerinin bu yıl 9.3 milyar liraya yükselmesini hedefliyor.

Uğur geçen yıl distribütörlük grubunun satış ağını geliştirmek ve kiralık araç parkını büyütmek için yatırımlara ağırlık verdiğini ve 1.3 milyar lira olan yatırımlardan yüzde 46 pay aldığını belirtirken, bu yılki 1.2 milyar lira yatırım bütçesinden payın yüzde 22'ye gerilemesinin öngörüldüğünü belirtti.

Uğur iş makinası ve lüks araç pazarında kiralamanın payının arttığını ifade ederek, "Buradan payımızı azaltmıyoruz. Türkiye'nin en büyük iş makinası kiralama filosu bizdeydi. Lüks segmentte bizim araçların kiralananlar içindeki payının yüzde 50 olmasını istiyoruz, (2017) bunlar için bir atılım oldu" dedi.

Borusan Holding sermaye ağırlıklı bir alan olan yenilenebilir enerji üretiminde toplam 280 megawatt kurulu güce sahip birkaç projede yatırıma başlamayı ve bu yıl 400-450 milyon lira yatırım yapılmasını öngörüyor. Santral projeleri yatırım bütçesinden yüzde 38 pay alacak.

Uğur yatırımına başlanan santrallerin 2020 yılında faaliyete geçebileceklerini ifade etti. Borusan EnBW Enerji'nin şu anda, internet sitesine göre yaklaşık 420 MW kurulu gücü bulunuyor.

Borusan bu yılın başında açıkladığı otomotiv borusu üretim kapasitesinde artış için yapacağı 75 milyon dolarlık yatırımın büyük bölümünü yıl içinde yapacak. Çelik grubu böylece yatırım bütçesinden yüzde 30 pay alacak.

Çelik grubunun geçen yıl 7.5 milyar lira olan gelirinin bu yıl 8.7 milyar liraya çıkması hedefleniyor.

Borusan Holding bu yıl 1.7 milyon ton yassı çelik, 800,000 ton çelik boru, 26,000 adetin üzerinde otomobil, 2,300 adet iş makinesi satışı hedefliyor.

ÇELİK GRUBU ABD'DE ÜRETİMİ ARTIRABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı ithal çeliğe yüzde 25 gümrük vergisi kararının ihracatta kısa süreli belirsizlik yaratacağını ifade eden Uğur, ABD'deki üretimlerini artırmak için yatırım yapabileceklerini belirtti.

Borusan Holding, Uğur'un verdiği bilgiye göre ABD'ye geçen yıl 600 milyon dolar tutarında yassı çelik ve boru sattı. Bu satışın 370 milyon dolarlık bölümü Türkiye'den, kalanı ABD'deki boru fabrikasından yapıldı.

Gümrük vergisinde artış ihtimaline karşılık Türkiye'den bu yıl ihracat hedefini 180 milyon dolara düşürdüklerini ifade eden Uğur, bu tutarın da yarısının ilk üç ayda ABD'ye gönderilmiş olacağını ve gümrük vergisinden etkilenebilecek satış tutarının 90 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Uğur ABD'nin vergi artışının bu yıl "önemli bir kayıp" yaratmayacağını belirten Uğur, "ABD'de çıkacak verginin ayrıntılarına göre oradaki üretim tesisimizi büyütmeyi düşünüyoruz" dedi.

ABD'de çelik fiyatlarının vergi artışı beklentisiyle son bir ayda çok oynak olduğunu, bu nedenle ihracatın kısa bir süre durabileceğini belirten Uğur, "Fiyatlar oturana kadar Türkiye'nin ihracatı bir miktar durabilir. Fiyatlar yerleşince tekrar devam eder" dedi.

YENİ BİR İŞ KOLU 2020'DEN SONRA

Uğur, holdingin uzun vadeli iş planına göre 2020 yılına kadar yeni bir sektöre girmeyi düşünmediklerini, mevcut iş kollarında büyüyeceklerini ifade ederken, üzerinde çalıştıkları üç yıllık plan kapsamında 2020 sonrası için yeni bir iş koluna girmeye bakabileceklerini söyledi.

Gazetecilerin sorusu üzerine Uğur, üzerinde çalıştıkları 2018-2021 dönemi iş planının Mayıs ayında tamamlanacağını ifade ederek, "2015-2020 iş planında hiçbir yeni iş alanıyla ilgilenmeme kararımız vardı. Muhtemelen şimdi, 2018'in Mayıs ayında (tamamlanacak planda) işleri güçlendirerek devam ettirme olacak, ama 2020 sonrası dönem için bir yeni iş kolunu araştırma ödevini alacağız" dedi.

Uğur Borusan Holding veya iştiraklerini halka arz etmek gibi bir plan olmadığını da ifade etti.