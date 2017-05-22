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Borsadaki otomotiv şirketlerinin satışı arttı

22.05.2017 - 09:23

Borsada işlem gören 7 otomotiv şirketinin net satışları bu yılın ilk 3 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 24 arttı.

Derlenilen bilgilere göre, Borsa İstanbul'da işlem gören Anadolu Isuzu, Doğuş Otomotiv, Ford Otosan, Karsan Otomotiv, Otokar, Tofaş Otomobil Fabrikası AŞ ve Türk Traktör'ün 2017 yılının ilk çeyrek net karı toplam 624 milyon 467 bin 199 lira oldu. Söz konusu kar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,3'lük artışa işaret etti.

İlk çeyrekte Ford Otosan, Otokar, Tofaş Otomobil Fabrikaları AŞ, Türk Traktör satışlarını artırırken, Anadolu Isuzu, Doğuş Oto, Karsan Otomotiv'in ise satışları geriledi. Bu dönemde Borsa İstanbul'da işlem gören 7 otomotiv şirketinin net satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 13 milyar 346 milyon lira oldu.

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OTOKAR KARINI YÜZDE 355 ARTIRDI

Borsa İstanbul'daki otomotiv şirketleri içinde ilk çeyrekte en fazla net satışı 5 milyar 395 milyon TL ile Ford Otosan gerçekleştirdi. Net satışta bu şirketi, 4 milyar 98 milyon lira ile Tofaş Otomobil Fabrikaları AŞ, 2 milyar 85 milyon lirayla da Doğuş Otomotiv izledi. Bu dönemde, 2016'nın aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran şirket ise yüzde 58 ile Otokar oldu. Bu şirketi, yüzde 51 ile Tofaş Otomobil Fabrikası AŞ, yüzde 29 ile de Ford Otosan izledi.

Otokar bu dönemde karını yüzde 355 ile en çok artıran şirket olurken, onu yüzde 36 ile Karsan Otomotiv, yüzde 34 ile Ford Otosan izledi. İlk çeyrekte en fazla kar eden şirket ise 272 milyon lirayla Ford Otosan, 262 milyon lirayla Tofaş Otomobil Fabrikaları AŞ, 55 milyon lira ile de Türk Traktör oldu.

FORD OTOSAN HARİÇ BIST 100'ÜN GERİSİNDE KALDILAR

Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketleri arasında yatırımcısına en fazla kazandıran Ford Otosan hisseleri oldu. Yatırımcısına yüzde 16,42'lik getiri sağlayan bu şirketi, yüzde 10,5 ile Tofaş Oto Fabrikaları AŞ, yüzde 9,26 ile de Karsan Otomotiv izledi.

BIST 100 endeksinde yüzde 13,8'lik artışın görüldüğü bu dönemde, Otokar hisseleri yüzde 9,23, Anadolu Isuzu hisseleri ise yüzde 3,61 değer kaybederken, şirketlerin hisse getiri ortalamaları ise yüzde 5,13 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, bu yılın ocak-mart döneminde toplam otomotiv üretimi 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 23, otomobil üretimi ise yüzde 44 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv üretimi 424 bin, otomobil üretimi ise 300 bin düzeyinde gerçekleşti. 2017 yılı ocak-mart döneminde toplam pazar yüzde 8 daralarak 160 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 9 daralarak 116 bine geriledi.

İlk çeyrekteki daralmaya karşın yılın ilk dört ayında otomobil üretimi, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 400 bini aştı ve 10 yılın rekorunu kırdı.


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