‹ Önceki Haber Petrol fiyatı yükselişte Petrol fiyatı yükselişte Sonraki Haber › Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

22.07.2020 - 10:09 | Son Güncelleme :
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi | Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 118.771,03 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 729,03 puan artarak 118.771,03 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,59 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,72 ile sigorta oldu.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti.

ABD, Çin'den Houston kentindeki başkonsolosluğunu boşaltmasını istediğini anımsatan analistler, ABD'nin bu kararının piyasalar üzerindeki etkilerinin izleneceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu, 121.000 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
118.256 Değişim: 0,18% Hacim : 16.559 Mio.TL Son veri saati : 15:15
Düşük 117.536 22.07.2020 Yüksek 119.372
Açılış: 118.816
6,8478 Değişim: 0,40%
Düşük 6,8162 22.07.2020 Yüksek 6,8539
Açılış: 6,8205
7,9293 Değişim: 0,83%
Düşük 7,8064 22.07.2020 Yüksek 7,9330
Açılış: 7,8643
409,15 Değişim: 1,32%
Düşük 403,67 22.07.2020 Yüksek 410,34
Açılış: 403,81
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.