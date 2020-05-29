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Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

29.05.2020 - 10:09 | Son Güncelleme :
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı | Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazancıyla 105.520,47 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 160,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,76 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,66 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,76 ile inşaat oldu.

6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, yükselişini üst üste 8'inci işlem gününe taşıdı.

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de yayımlanacak istihdam raporu, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 ve 109.5000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 102.000 ve 100.000'in destek konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,92 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,92) göre, bir önceki ay yüzde 10,94 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,90'a düşeceği hesaplanıyor. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 9,80 olurken, tahminler yüzde 9,80-11,73 aralığında yer aldı.

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