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Borsa İstanbul 92 bin puanı aştı

20.04.2017 - 14:58

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kazanarak 91.487 puana çıktı.

Güne pozitif başlangıç yapan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi düşüş eğilimindeki döviz kurlarından bulduğu destekle 92 bin puanın üzerini gördü. Güne 361,79 puan ve yüzde 0,40 yükselişle 91 bin 165 puandan başlayan Borsa İstanbul, saat 16.15 itibarıyla yüzde 1.15 yükselişle 91 bin 840 puandan işlem gördü. Endeks gün içinde en yüksek 92 bin 116 puanı görürken, en düşük 91 bin 148 puanı gördü.

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Analistler, öğleden sonra, Avrupa da tüketici güven endeksi ve ABD de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirerek, teknik açıdan endekste, 90.000 seviyesinin destek, 91.500 ve 92.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.


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