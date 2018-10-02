Borçları yeniden yapılandıranlar için süre uzatıldı

Kamuya ait borçlarını yeniden yapılandıranlar için ilk taksit süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, vergi ve cezalar için getirilen yeniden yapılandırma kapsamında 1 Ekim'de sona eren ilk taksit ödeme süresi, 15 Ekim'e uzatıldı.