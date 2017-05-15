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Booking.com'dan açıklama !

15.05.2017 - 13:52 | Son Güncelleme : 15.05.2017 - 16:23

Booking.com tarafından Türkiye'den gerçekleştirilen online rezervasyon faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik mahkemece alınan ihtiyati tedbir kararına yapılan itirazın hukuki sürecinin devam ettiği belirtilerek, "10 Mayıs'ta gerçekleştirilen duruşmada, mahkeme heyeti itirazımıza ilişkin bir karar vermemiş olup, duruşmayı 26 Mayıs'a ertelemiştir." denildi.

Booking.com'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den gerçekleştirilen online rezervasyon faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik yapılan itirazın hukuki sürecinin sürdüğü bildirildi. İtirazlarına ilişkin 10 Mayıs'ta gerçekleştirilen duruşmada, mahkeme heyetinin bir karar vermediği, duruşmayı 26 Mayıs'a ertelediği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Bu süre zarfında, Türkiye yasalarına bağlılığımızın gereği olarak, Türkiye'den sadece Türkiye içine verdiğimiz servislerimizin erişimi ihtiyaten kapalı olmaya edecektir. Ancak Türkiye'den yurt dışına olan online rezervasyon hizmetimiz ise kesintisiz sürmektedir. Türk müşterilerimizin tüm dünyada açık ve şeffaf konaklama seçeneklerine ulaşmasına ve bunları kıyaslamasına imkan tanıyan bir online rezervasyon sitesi ve teknolojisi geliştiricisi olarak, ihtiyati tedbir kararına katılmadığımızı yinelemek isteriz. Nitekim, Türkiye'de iş birliği yaptığımız birçok otel işletmesi, bu kararın işlerine verdiği ekonomik zararı ve Türk turizmi üzerinde yarattığı olumsuzlukları ifade etmek amacıyla kendi iradeleriyle hukuki sürece müdahil olmayı seçmişlerdir."

Açıklamada, "Hukuki süreç boyunca, Türkiye'de 13 binden fazla konaklama sağlayıcısının Booking.com iş birliğinden hem müşterileri, hem kendi işletmeleri, hem de Türk turizm endüstrisi için sağladığı katma değerin öneminin sağduyulu ve doğru bir şekilde değerlendirileceğine dair inancımızı sürdürmekteyiz." denildi.


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