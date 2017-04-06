Booking.com davasına otelcilerden karşı hamle

TÜROB Booking.com'a getirilen ihtiyati tedbiri durdurmak için mahkemeye başvurdu.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Booking.com aleyhine TÜRSAB tarafından açılan davada mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararını durdurmak için bugün mahkemeye başvuruda bulundu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açtığı davada Hollanda menşeili Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetleri İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından tedbiren durdurulmuştu.

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TÜROB'dan yapılan yazılı açıklamada, Booking.com'un Türkiye otellerinin satışının durdurulması kararının, halihazırda çok zor bir dönem geçiren konaklama sektörünü daha da zor bir durumda bıraktığı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye genelinde konaklama sektörünün tamamının olumsuz etkilenmesinin yanında, bu kararla birlikte özellikle pazar paylarının büyük bir kısmını Booking'den sağlayan Anadolu'da yer alan oteller ile küçük otellerin bir anda tüm kaynaklarının kesildiği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Hukukun üstünlüğü şüphesizdir ve Booking.com'un yasalara aykırılığı tespit edilmesi halinde yanlış/haksız rekabete yol açan uygulamalarını düzeltilmesi sağlanmalıdır. Ancak yargılama sürecinin devam etmesine karşın Booking.com'un faaliyetinin durdurulması, booking.com'dan ziyade sektörü ve vatandaşı cezalandırır nitelikte olmuştur."