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"BOJ'un tahvil alım hızı dalgalanabilir"

30.03.2018 - 11:04
"BOJ'un tahvil alım hızı dalgalanabilir"

BOJ Başkan Yardımcısı Amamiya, bankanın ultra gevşek para politikasından çıkmaya hazırlandığı yönündeki haberleri reddetti.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkan Yardımcısı Masayoşi Amamiya, Banka'nın tahvil alım miktarını azalttığı ve ultra gevşek para politikasından çıkmaya hazırlandığı yönünde ortaya çıkan piyasa görüşlerini şiddetle reddetti.

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"BOJ'un tahvil alım hızı piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman zaman dalgalanabilir" diye konuşan Amamiya, "Ancak bu Fed'in tahvil alımını azaltmasından tamamen farklı. Fed'in istikrarlı şekilde varlık alımlarını yavaşlatması para politikasını normalleştirmeyi hedefliyordu" dedi.

Amamiya konuşmasında ayrıca, Japorya'nın reel efektif faiz oranının enflasyon toparlandıkça ve kamuoyunun enflasyon bekleyişleri arttıkça düşmekte olduğunu vurguladı.


Etiketler

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