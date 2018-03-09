BOJ politika değişikliğine gitmedi

Japonya Merkez Bankası, faizlerde ve 10 yıllık tahvil faizi hedefinde değişikliğe gitmedi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), para politikasını değiştirmeyerek, ekonomiye ilişkin iyimser görüşüne sadık kaldı. BOJ bugün aldığı bu kararla ekonomiye verdiği yüksek desteğin, bir türlü yakalanamayan enflasyon hedefine ulaşılmasına yardımcı olduğuna inandığını vurguladı.

Ancak küresel bir ticaret savaşı ve güçlü yen endişesinin ekonomik görünüme gölge düşürmesi dikkate alındığında, BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda yapacağı açıklamada BOJ'un aşırı gevşek para politikasını sona erdirmede acele etmeyeceği konusunda piyasalara güvence verebilir.

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BOJ politika kararını bildirdiği yazılı açıklamada, "Gelirden harcama işlemine giden olumlu bir döngüyle, Japon ekonomisi ılımlı bir şekilde büyüyor" dedi.

BOJ beklenildiği gibi bankaların merkez bankasında tuttukları rezervlere uygulanan yüzde -0.1 faizde değişiklik yapmadı. Banka, 10 yıllık devlet tahvilleri için getiri hedefini yaklaşık yüzde sıfır seviyesinde tuttu.

Görev süresi bir dönem daha uzatılmış olan Kuroda'nın, geçen Cuma günü enflasyonun 2019 mali yılında hedefe ulaşması durumunda aşırı gevşek para politikasından çıkış ihtimalini ilk kez dile getirmesi piyasaları tedirgin etmişti.

Kuroda daha sonra bu açıklamalarını yumuşattı.

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