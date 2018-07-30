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"BoJ enflasyon tahminini kayda değer bir şekilde düşürebilir"

30.07.2018 - 09:13 | Son Güncelleme :
"BoJ enflasyon tahminini kayda değer bir şekilde düşürebilir"

Oxford Economics Japonya Ekonomisi Başkanı Nagai, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası toplantısında enflasyon tahminini kayda değer bir şekilde düşürebileceğini bildirdi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikası kararlarını 31 Temmuz Salı sabahı açıklayacak. Banka’nın faiz oranlarında bir değişiklik yapması beklenmiyor. Banka'nın teşvik programlarını sürdürülebilir tutmanın yollarını arıyor. Piyasalarda, BoJ'un getiri eğrisi kontrolü veya varlık alım ayarlamaları arasında önemli bir değişiklik yapması öngörülmüyor.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Oxford Economics Japonya Ekonomisi Başkanı Shigeto Nagai, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası toplantısında enflasyon tahminini kayda değer bir şekilde düşürebileceğini belirtti. BoJ'un genişlemeci para politikasını daha sürdürülebilir hale getirmek için yollar aradığını ifade eden Nagai, bankanın yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşabilmek için genişlemeci para politikasına daha fazla devam edilmesi gerektiği vurgusunu yapacağını aktardı.

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Nagai, Japonya'da enflasyon oranının son aylarda hayal kırıklığına sebep olduğunu dile getirdi. Bu toplantısında BoJ'un para politikasında değişikliğe gideceğine dair spekülasyonların olduğunu anımsatan Nagai, ancak temel para politikasında bir değişikliğin olmayacağını söyledi.

Nagai, bankanın daha sürdürülebilir hale getirmek amacıyla şu anki teşvik programının olumsuz taraflarını da ortaya koyacağını vurguladı. BoJ'un temmuz ayı para politikası toplantısında teknik uyarlamalar yapabileceğini belirten Nagai, bankanın devlet tahvili piyasasının işleyişini geliştirmek için devlet tahvili alımında esnekliği artırmasının olası seçeneklerden bir tanesi olduğunu ifade etti.

Nagai, diğer bir olası seçeneğin ise borsa yatırım fonlarının satın alınmasında esnekliğe gidilmesi olduğunun altını çizdi. BoJ'un hisse senedi piyasasında önemli bir rolü olduğunu anlatan Nagai, bunun piyasaların işleyişinin bozulmasına ve bankanın bilançosunun zarar görmesine yol açabileceğini dile getirdi.

"POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLMEMESİNİN BİR NEDENİ DE YENİN DEĞER KAZANMASI İHTİMALİ" 

Nagai, BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın düşük faiz oranlarının bankanın karlılığını olumsuz etkilediğini kabul ettiğini ancak düşük faizlerin finansal istikrar etkisi üzerinde oluşturduğu endişenin yakın gelecekte temel para politikasında değişikliğe gitmeye sebep olmayacağını anlattı.

Bankanın para politikasında değişikliğe gitmemesinin bir diğer nedeninin yenin değer kazanma ihtimali olduğunu vurgulayan Nagai, devlet tahvili ve borsa yatırım fonu alımı gibi uygulamalarda yapılacak teknik uyarlamaların toplantıda gerçekleşebilecek en mümkün sonuçlar olduğunu dile getirdi. 


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