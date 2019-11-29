BOJ Başkanı Kuroda'dan 'para politikası' açıklaması | Ekonomi Haberleri

BOJ Başkanı Kuroda, "Para politikasını daha fazla gevşetmek için oldukça fazla alan var" açıklamasında bulundu.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, BOJ'un fiyat istikrarı hedefine yönelik ivmenin kaybolması durumunda, para politikasını daha fazla gevşetmekte tereddüt etmeyeceğini ve daha fazla gevşeme için 'oldukça fazla alan' olduğunu belirtti.

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Parlamentonun finansal komitesinde konuşan Kuroda, BOJ'un ek gevşeme adımları uygulaması gerekirse, maliyetleri ve faydaları değerlendireceğini söyledi.

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