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Boeing uçak talebi tahminlerini düşürdü

07.10.2020 - 08:51
Boeing uçak talebi tahminlerini düşürdü | Ekonomi Haberleri

Boeing, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek 20 yılda yeni uçak talebine ilişkin tahminlerini geçen yılki tahminlere kıyasla yüzde 2 düşürerek 43 bin 110'a indirdi.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'ten yapılan açıklamada, havacılık sektörünün Kovid-19 salgını nedeniyle önemli zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, gelecek 20 yıl içinde toplam değeri 6,8 trilyon dolar olan 43 bin 110 adet yeni uçak siparişi olacağı tahmininde bulundu. Şirket, geçen yıl uçak talebinin gelecek 20 yılda 44 bin 40 adet olacağını tahmin etmişti.

Gelecek 10 yılda 2,9 trilyon dolar değerinde 18 bin 350 uçağın talep edilmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, uzun vadede ticari uçak filosunun büyüme eğilimine dönmesinin öngörüldüğü ifade edildi.


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