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BoE: Ekonomi uzun vadeli zarar görebilir

26.03.2020 - 17:20
BoE: Ekonomi uzun vadeli zarar görebilir | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomi üzerinde uzun vadeli bozulmanın oluşabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) mart ayı Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarında, bankanın yüzde 2 seviyesindeki enflasyon hedefi seviyesini koruduğu, bu seviyenin büyüme ve istihdamın sağlanmasına yardımcı olmasının beklendiği belirtildi.

Tutanaklarda, son haftalarda koronavirüs pandemisi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik ve finansal aksamaların zorluk yarattığı kaydedildi.

Virüse karşı alınan önlemlerin de salgınla birlikte arttığı ve bu durumun ekonomik aktivite üzerinde çok sert düşüşe neden olmasının olası olduğu belirtilen tutanaklarda, “Aksamanın ciddiyeti değerlendirildiğinde ekonomi üzerinde uzun vadeli zarar oluşabilir. Özellikle eğer büyük çaplı iflaslar oluşursa, bu işsizliği ciddi şekilde artırır.” ifadesine yer verildi.

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Tutanaklarda, koronavirüs nedeniyle yakın vadede çok sayıda insanın bir süreliğine çalışamayacak durumda olmasının, diğerlerinin ise işlerini mevcut duruma göre ayarlamasının beklendiği ifade edildi.

“Belirsizliklerin yüksek olduğu dönemde, işletmelerin yatırım kararlarını ertelemesi olası.” ifadesinin kullanıldığı tutanaklarda, İngiltere’nin ihracatında da azalış yaşanabileceği kaydedildi.

Tutanaklarda, ekonomik aktivitedeki olumsuzlukların tüketicilerin dönemsel zaruri ürün alımları ile telafi edilebileceği belirtilirken, işletmelerin nakit girdisinin mevcut gelişmelerden olumsuz etkileneceği öngörüldü.

Enflasyonun şubat ayında yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleştiği hatırlatılan tutanaklarda, bahar aylarında enflasyonun yüzde 1 seviyesinin altına gerileyebileceği değerlendirildi.

Tutanaklarda ayrıca sterlin kurunda önümüzdeki dönemde gerçekleşebilecek değer kayıplarının enflasyona yansımasını beklendiği de bildirildi.

Ekonomik aktivitedeki şokun büyüklüğünün ve süresinin, halen yüksek oranda belirsiz olduğu belirtilen tutanaklarda, bununla birlikte söz konusu şokun büyük ve sert olmasının beklendiği kaydedildi.

Tutanaklarda, İngiliz hükümetinin koronavirüs salgının oluşturduğu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için bir dizi mali destek önlemini açıkladığı, İngiliz Merkez Bankasının da işletmeleri ve hane halkını ekonomik bozulmaya karşı destekleme rolünün olduğu anımsatıldı.

Uzun vadeli risklerin ekonomiye zarar verebileceği uyarısı yapılan tutanaklarda, bankanın gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiği de belirtildi.


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