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BOE Başkanı Carney 2019'da görevini bırakabilir

03.09.2018 - 15:38 | Son Güncelleme :
BOE Başkanı Carney 2019'da görevini bırakabilir

İngiltere Başbakanı May'in Sözcüsü, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney'nin 2019 yılında görevini bırakmasının beklendiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Sözcüsü James Slack, İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney'nin 2019 yılında görevini bırakmasının hala beklendiğini belirtti.

Slack, hükümetin Carney'nin bu görevde kalmasını isteyip istemeyeceği sorusunu, "Başbakan May, Carney'nin iyi bir iş çıkardığını düşünüyor" şeklinde yanıtladı. 

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BBC'nin Pazartesi günkü haberine göre, Carney, Brexit müzakereleri sürerken bankanın başına yeni bir isim getirmeye çalışmanın zor olacağına yönelik endişelere bağlı olarak görev süresinin uzatılması üzere İngiltere Hazinesi ile görüşüyor. 


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