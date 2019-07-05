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BMW CEO'su 2020 yılında görevden ayrılacak

05.07.2019 - 16:17
BMW CEO'su 2020 yılında görevden ayrılacak | Ekonomi Haberleri

Almanya merkezli otomobil üreticisi BMW Group’un CEO'su Harald Krueger, 2020 yılında görevinden istifa edeceğini açıkladı.

BMW Group’un CEO'su Harald Krueger, Cuma günü yaptığı açıklamada 2020 yılında sona eren kontratını yenilemeyeceğini belirtti ve şunları söyledi:

"BMG Group 27 yıldan bu yana benim profesyonel yuvam oldu. Şirketin Yönetim Kurulunda 10 yıl ve BMW Group'un CEO'su olarak dört yıldan sonra yeni profesyonel uğraşlara yönelmeyi ve uluslararası deneyimimi yeni proje ve girişimlerde kullanmayı hedefliyorum."

Krueger'in 2020 yılında kontratı sona erene dek görevini sürdüreceği belirtilirken, BMW Denetleme Kurulu Başkanı Dr Norbert Reithofer'ın, Krueger'ın yerini alacak kişiye yönelik çalışmaları yönetim kurulunun Temmuz'daki toplantısında gündeme getireceği vurgulandı. 


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