BMW 2017 karını açıkladı

BMW`nin faiz ve vergi öncesi karı 2017 yılında 9.88 milyar euro oldu.

BMW 2017'de faiz ve vergi öncesi karının (FVÖK), analistlerin tahmin ortalamasını karşıladığını bildirdi. BMW'nin faiz ve vergi öncesi karı 9.88 milyar euro oldu. Beklenti, 9.91 milyar euro idi.

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Geçen mali yılda temettü 4 euro olurken, 3.75 euro olan tahminin üzerinde gerçekleşti. 2017'de vergi öncesi kar marjı yüzde 10.8 yükseldi. Vergi öncesi kar 10.66 milyar euro olarak açıklanırken, tahmin 10.53 milyar euro olması yönündeydi.

2017 yılında satış geliri 98.68 milyar euro olurken, 97.74 milyar euro olması bekleniyordu.

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