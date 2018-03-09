‹ Önceki Haber Arçelik Pazarlama'ya 'rekabet' soruşturması Arçelik Pazarlama'ya 'rekabet' soruşturması Sonraki Haber › Dev halka arzda 2019 sinyali Dev halka arzda 2019 sinyali

BMW 2017 karını açıkladı

09.03.2018 - 09:38

BMW`nin faiz ve vergi öncesi karı 2017 yılında 9.88 milyar euro oldu.

BMW 2017'de faiz ve vergi öncesi karının (FVÖK), analistlerin tahmin ortalamasını karşıladığını bildirdi. BMW'nin faiz ve vergi öncesi karı 9.88 milyar euro oldu. Beklenti, 9.91 milyar euro idi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Geçen mali yılda temettü 4 euro olurken, 3.75 euro olan tahminin üzerinde gerçekleşti. 2017'de vergi öncesi kar marjı yüzde 10.8 yükseldi. Vergi öncesi kar 10.66 milyar euro olarak açıklanırken, tahmin 10.53 milyar euro olması yönündeydi.

2017 yılında satış geliri 98.68 milyar euro olurken, 97.74 milyar euro olması bekleniyordu.


Etiketler

  • vergi
  • BMW
  • FVÖK
  • tahmin ortalaması
‹ Önceki Haber Arçelik Pazarlama'ya 'rekabet' soruşturması Arçelik Pazarlama'ya 'rekabet' soruşturması Sonraki Haber › Dev halka arzda 2019 sinyali Dev halka arzda 2019 sinyali
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.852 Değişim: 0,24% Hacim : 4.063 Mio.TL Son veri saati : 17:24
Düşük 116.495 09.03.2018 Yüksek 117.240
Açılış: 116.927
3,8146 Değişim: -0,20%
Düşük 3,8053 09.03.2018 Yüksek 3,8290
Açılış: 3,8223
4,6909 Değişim: -0,42%
Düşük 4,6836 09.03.2018 Yüksek 4,7172
Açılış: 4,71055
161,54 Değişim: -0,60%
Düşük 160,96 09.03.2018 Yüksek 162,69
Açılış: 162,51
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.