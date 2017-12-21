BKM 2017 yılı kasım ayı verilerini açıkladı

Kartlı ödeme sektörü, kullanıcıların daha çok harcamasıyla değil sisteme yeni giren kullanıcıların ödemeleriyle büyüyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2017 yılının kasım ayı verilerini açıkladı. BKM’nin açıkladığı verilere göre kasım ayı sonunda Türkiye’de 62,2 milyon adet kredi kartı ve 130 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2016 yılının kasım ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6 artış yaşanırken, banka kartı sayısında ise yüzde 12’lik artış görülüyor.

Tablo 1:Kart Sayıları (Milyon Adet) Gelişimi

KASIM AYINDA KARTLI ÖDEMELER %17 BÜYÜDÜ

Banka kartları ve kredi kartları ile kasım ayında toplam 59,4 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 52,9 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 6,5 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Buna göre önceki yılın aynı dönemine kıyasla büyüme oranı kredi kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 14 oldu. Banka kartı ile yapılan ödemeler ise %46 büyüyerek hızlı büyümesini sürdürdü.

Tablo 2: Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi

Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2016 Kasım 2017 Kasım Değişim Banka Kartı 4,4 6,5 %46 Kredi Kartı 46,3 52,9 %14 Toplam 50,7 59,4 %17

KREDİ KARTLARIYLA YAPILAN HER 5 TL’LİK ÖDEMENİN 1 TL’Sİ TİCARİ KARTLARLA GERÇEKLEŞİYOR

BKM’nin açıkladığı verilere göre kasım ayı sonunda Türkiye’deki 62,2 milyon kredi kartının 3,8 milyon adedini ticari kredi kartları oluşturuyor. Önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ticari kredi kartı sayısında %13 oranında artış görülüyor.

Tablo 3: Ticari Kredi Kartı Sayısı (Milyon Adet) Gelişimi

Kart Sayıları (Milyon Adet) 2016 Kasım 2017 Kasım Değişim Ticari Kredi Kartı 3,3 3,8 %13 Toplam İçindeki Payı %5,7 %6,0

Son yıllarda önemi hızla artan ve çek-senet gibi geleneksel ödeme araçlarının yerini alan, küçük ve orta ölçekli işletmelere büyük kolaylıklar sunan ticari kredi kartları ile ödemeler hızlı büyümesini sürdürüyor. Yılın ilk 11 ayında ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı 123 milyar TL oldu. Ticari kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise %22’ye ulaştı. Bu veriler 2016 yılının aynı dönemine göre %23 büyümeye işaret ediyor.

Tablo 4: Ticari Kredi Kartları ile Yapılan Ödeme Tutarı (Milyar TL) ve Toplam İçindeki Payı

2016

İlk 11 Ay 2017

İlk 11 Ay Değişim Ticari Kredi Kartı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 100 123 %23 Tüm Kredi Kartı Ödeme Tutarı İçindeki Payı %21 %22