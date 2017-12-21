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BKM 2017 yılı kasım ayı verilerini açıkladı

21.12.2017 - 14:08

Kartlı ödeme sektörü, kullanıcıların daha çok harcamasıyla değil sisteme yeni giren kullanıcıların ödemeleriyle büyüyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2017 yılının kasım ayı verilerini açıkladı. BKM’nin açıkladığı verilere göre kasım ayı sonunda Türkiye’de 62,2 milyon adet kredi kartı ve 130 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2016 yılının kasım ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6 artış yaşanırken, banka kartı sayısında ise yüzde 12’lik artış görülüyor.

 

                                                                                                Tablo 1:Kart Sayıları (Milyon Adet) Gelişimi

Kart Sayıları (Milyon Adet)

2016 Kasım

2017 Kasım

Değişim

Banka Kartı

115,9

130

%12

Kredi Kartı

58,5

62,2

%6

Toplam

174,4

192,2

%10

 

KASIM AYINDA KARTLI ÖDEMELER %17 BÜYÜDÜ

Banka kartları ve kredi kartları ile kasım ayında toplam 59,4 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 52,9 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 6,5 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Buna göre önceki yılın aynı dönemine kıyasla büyüme oranı kredi kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 14 oldu. Banka kartı ile yapılan ödemeler ise %46 büyüyerek hızlı büyümesini sürdürdü. 

Tablo 2: Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi

Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL)

2016 Kasım

2017 Kasım

Değişim

Banka Kartı

4,4

6,5

%46

Kredi Kartı

46,3

52,9

%14

Toplam

50,7

59,4

%17

 

KREDİ KARTLARIYLA YAPILAN HER 5 TL’LİK ÖDEMENİN 1 TL’Sİ TİCARİ KARTLARLA GERÇEKLEŞİYOR

BKM’nin açıkladığı verilere göre kasım ayı sonunda Türkiye’deki 62,2 milyon kredi kartının 3,8 milyon adedini ticari kredi kartları oluşturuyor. Önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ticari kredi kartı sayısında %13 oranında artış görülüyor.

Tablo 3: Ticari Kredi Kartı Sayısı (Milyon Adet) Gelişimi

Kart Sayıları (Milyon Adet)

2016 Kasım

2017 Kasım

Değişim

Ticari Kredi Kartı

3,3

3,8

%13

Toplam İçindeki Payı

%5,7

%6,0

 

 

Son yıllarda önemi hızla artan ve çek-senet gibi geleneksel ödeme araçlarının yerini alan, küçük ve orta ölçekli işletmelere büyük kolaylıklar sunan ticari kredi kartları ile ödemeler hızlı büyümesini sürdürüyor. Yılın ilk 11 ayında ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı 123 milyar TL oldu. Ticari kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise %22’ye ulaştı. Bu veriler 2016 yılının aynı dönemine göre %23 büyümeye işaret ediyor. 

Tablo 4: Ticari Kredi Kartları ile Yapılan Ödeme Tutarı (Milyar TL) ve Toplam İçindeki Payı

 

2016
İlk 11 Ay

2017
İlk 11 Ay

Değişim

Ticari Kredi Kartı Ödeme Tutarı (Milyar TL)

100

123

%23

Tüm Kredi Kartı Ödeme Tutarı İçindeki Payı

%21

%22

 

 

KARTLAR, SİSTEME GİREN YENİ KULLANICILARLA BERABER KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELEYE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye’de geçen yılın aynı döneminde 22 milyon olan bireysel kredi kartı kişi sayısının bu yıl yeni kullanıcılarla beraber 24 milyona1 ulaştığı görülüyor. 24 milyon kişinin kredi kartı bulundurduğu göz önüne alındığında yaklaşık 57 milyon olan 18 yaş ve üzeri yetişkin nüfusun %42’sinin bir ya da birden fazla kredi kartı kullandığı sonucuna ulaşılıyor. Bu da her beş yetişkinden ikisinin kredi kartı sahibi olduğu anlamına geliyor. Kişi başı aylık bireysel kredi kartı ortalama alışveriş tutarı ise mevsimsel etkilerle beraber 1600-1700 TL aralığında seyrediyor. Aylık ortalama kartlı alışveriş tutarındaki gelişim incelendiğinde, kişilerin enflasyonist etkiye rağmen daha çok harcama yapmadığı, kartlı ödemelerin yeni kullanıcıların ödemeleriyle büyüdüğü görülüyor.

Kartlı ödeme alışkanlığının kayıt dışı ekonomiyle mücadeledeki etkisine özellikle vurgu yapan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “Geçen yılın aynı döneminde %40 olan yetişkin nüfus içindeki kredi kartı sahipliği oranının %42’ye çıkması, ödemelerin kayıt altına alınması ile ülke ekonomisine olan katkısı dikkate alındığında olumlu bir gösterge olarak göze çarpıyor. Ancak finansal sisteme yeni girecek kullanıcılar ve özellikle gençlerimizle beraber kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında kart sahipliğinin artırılması konusunda daha fazla yol kat etmeliyiz” diyor.  

Tablo 5: Bireysel Kredi Kartı Kişi Sayısı ve Yetişkin Nüfus İçindeki Payı

Bireysel Kredi Kartı Kişi Sayısı (Milyon Adet) 1

2016 Ekim

2017 Ekim

Değişim

Kişi Sayısı

22

24

%9

Yetişkin Nüfus İçindeki Payı

%40

%42

 
 

 

 

Etiketler

  • kredi kartı
  • büyüme oranı
  • Bankalararası Kart Merkezi
  • banka kartı
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