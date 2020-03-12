‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Sonraki Haber › Corona virüs İtalya'da turizm sektörünü vurdu Corona virüs İtalya'da turizm sektörünü vurdu

Bireysel kredi borcundan takibe alınanların sayısı azaldı

12.03.2020 - 13:14
Bireysel kredi borcundan takibe alınanların sayısı azaldı | Ekonomi Haberleri

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 azalarak 79 bin kişiye geriledi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ocak 2020 Raporu yayımlandı. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk ayında, 2019'un aynı ayına göre yüzde 29 gerileyerek 137 bin kişi oldu. Söz konusu sayı bir önceki aya göre ise yüzde 11 gerilemeye işaret etti.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21 azalarak 76 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 35 azalarak 79 bin kişiye geriledi.

##$HABER_1460645$##


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.640 Değişim: -7,26% Hacim : 8.704 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 92.854 12.03.2020 Yüksek 99.027
Açılış: 98.448
6,2914 Değişim: 1,31%
Düşük 6,2064 12.03.2020 Yüksek 6,3166
Açılış: 6,2103
7,0498 Değişim: 0,69%
Düşük 6,9772 12.03.2020 Yüksek 7,0740
Açılış: 7,0017
322,53 Değişim: -1,26%
Düşük 316,45 12.03.2020 Yüksek 330,29
Açılış: 326,66
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.