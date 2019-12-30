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Bireysel bankacılık ücretleri için internet sitesi açıldı

30.12.2019 - 14:40
Bireysel bankacılık ücretleri için internet sitesi açıldı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Bankalar Birliği, bireysel bankacılık müşterilerine, kendilerinden alınan ücret kalemlerinin karşılaştırılabilir bir formatta sunulduğu "www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr" web sitesinin hizmete açıldığını duyurdu.

 

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, bireysel bankacılık ürün ve hizmet ücretleri internet sitesinin devreye alındığı bildirildi.

Finansal tüketicilerden (bireysel bankacılık müşterileri) alınan ücret kalemlerinin karşılaştırılabilir bir formatta sunulabilmesi için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yönlendirmesiyle, Türkiye Katılım Bankaları Birliği iş birliğinde Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde bir internet sitesi hazırlandı.

" www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr " adresinden ulaşılabilen internet sitesinde, bireysel ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz ve kar payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türlerine ilişkin bilgilerin açık, anlaşılır ve karşılaştırılabilir şekilde finansal tüketiciye sunulması amaçlanıyor.

Finansal tüketicilere yönelik ürün veya hizmetlerden faiz veya kar payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, BDDK tarafından yürürlüğe konulan, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında belirleniyor.

Açıklamada, BDDK internet sitesinde yer alan "Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri" sayfasından da "www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr" adresine yönlendirme yapılacağı da kaydedildi.


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