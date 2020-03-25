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Bir otomobil devinden daha Corona virüs kararı

25.03.2020 - 14:14
Bir otomobil devinden daha Corona virüs kararı | Ekonomi Haberleri

NISSAN, dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgınının yayılımını engellemek ve kontrol altına almak adına Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinde üretimine geçici olarak ara verdi.

NISSAN, pandemi nedeniyle ulusal hükümetlerin önerileri ve talimatları çerçevesinde toplumun güvenliği ve sağlığı için önlemler alarak çalışmalarını sürdürüyor. NISSAN’ın Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinde aldığı önlemler, ilgili ülkelerdeki üretimin geçici süre ile durdurulmasını kapsıyor.

Hindistan'ın Chennai kentindeki Alliance fabrikasında (Renault Nissan Automotive India Private, Ltd) üretim, 23 Mart Pazartesi günü bir sonraki duyuruya kadar durduruldu. Az sayıda personel, gerekli bakımları yapmaya devam edecek ve durum yakından takip edilecek.

Güney Afrika, Pretoria’da bulunan NISSAN’ın Rosslyn tesisinde de üretim, bir sonraki duyuruya kadar 26 Mart Perşembe gününden itibaren duracak.Mısır'ın 6 Ekim şehrinde bulunan Giza NISSAN tesisi de önlem olarak 26 Mart Perşembe gününden itibaren ilk iki hafta boyunca üretimi geçici olarak askıya alacak. Ayrıca bölgedeki ofisler, virüsün yayılmasını önlemek, etkisini sınırlamak ve personelini korumak için evden çalışma sistemi uyguluyor.


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