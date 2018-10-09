Bir destek de Sabancı'dan

Sabancı Topluluğu enflasyonla mücadeleye destek için regüle olmayan sektörlerde üretimi olan ürünlerde indirim yapacak.

Sabancı Topluluğu, enflasyonla mücadele seferberliğine destek amacıyla regüle olmayan sektörlerde üretimi olan ürünlerin satışlarında gereken indirimi yapacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nda yaptığı konuşmada, tüm firmalarla asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve yıl sonuna kadar sürdürmeleri için anlaştıklarını açıkladı.

##$HABER_1449642$##

Sabancı Topluluğu'ndan yapılan açıklamada, enflasyonla etkin mücadele sürecinde makro tedbirlerin başarılı olması için tüm ekonomi paydaşlarının işbirliği hareket etmesi gerektiği belirtilerek, "Enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyonu aşağıya çekmek amacıyla, regüle olmayan sektörlerde, üretimimiz olan ürünlerin satışlarında gereken indirimi yapacağız" denildi.

Sabancı Topluluğu bünyesinde sanayi, çimento, perakende, enerji, banka ve sigorta grupları bulunuyor.

Etiketler