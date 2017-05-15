Binlerce kişiye istihdam sağlandı

İstanbul'da yaklaşık 229 bin kişinin işe yerleştirildiğini açıklayan İŞKUR İstanbul İl Müdürü Yelmen, kişilerin yüzde 75'inin hizmet sektöründe işe başladığı bilgisini verdi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İstanbul İl Müdürü Yunus Yelmen, istihdam seferberliği kapsamında 1 Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da yaklaşık 229 bin kişinin işe yerleştirildiğini söyledi.

Aralık ayı işsizlik rakamlarının yüksek çıktığını ve seferberlik kapsamında mart ayından itibaren işsizlik rakamlarının düşebileceğini ifade eden Yelmen, devletin verdiği teşvikleri kapı kapı dolaşarak her platformda anlattıklarını bildirdi.

Başbakan Yıldırımın "Alın teri sizden, vergi ve sosyal güvenlikle ilgili diğer prim yükleri devlet olarak 31 Aralık'a kadar bizden" sözlerini hatırlatan Yelmen, işverenlerin bu teşvikleri duydukça yeni işçi alma noktasında seferber olduklarını kaydetti.

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İSTİHDAM EDİLEN KADIN ORANI YÜZDE 27

Türkiye genelinde erkeklerin istihdam edilme oranının yüzde 73, kadınlarınkinin ise yüzde 27 olduğunu belirten Yelmen, işe alınanları ağırlıklı olarak gençlerin oluşturduğuna dikkati çekti.

İstanbul'da işe girenlerin yüzde 75'inin hizmet sektöründe işe yerleştirildiğini, geriye kalan yüzde 25'lik kısmının da sanayi sektöründe iş bulduğunu kaydeden Yelmen, ocak-nisan itibariyle İstanbul'da 209 bin 817 açık iş pozisyonu olduğunu ifade etti.

"İŞVERENLERİN YÜZDE 66'SI HİZMET SEKTÖRÜ ELEMANI ARIYOR"

İşverenlerin yüzde 66'sının hizmet sektörüne yönelik eleman aradığı bilgisini veren Yelmen, bu talebin sanayi sektöründe yüzde 34 olduğunun altını çizdi.

Nisan ayı itibariyle İstanbul genelinde İŞKUR'a kayıtlı 592 bin 352 kişinin iş aradığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunların yaklaşık 140 bin 686'sı işsizlik ödeneği almakta. İş arayanların yüzde 25'i yükseköğretim, yüzde 45'i ilköğretim, yüzde 27'si ortaöğretim mezunu... Dağılım bu şekilde gidiyor. İş arayan 592 bin 352 kişi içerisindeki 317 bin 907 kişi tamamen işsiz. Şu anda bir işte çalıştığı halde 'Ben bu işten memnun değilim, daha yüksek maaş hedefliyorum' diyerek başvuranların sayısı aşağı yukarı 275 bin kişi."

"İSTANBUL'DA GÜNDE 4-5 BİN KİŞİ İŞ İÇİN İŞKUR'A MÜRACAAT EDİYOR"

İstanbul'da günde 4-5 bin civarında kişinin iş için İŞKUR'a müracaat ettiğini anlatan Yelmen, işverenlerin her gün ortalama bin civarında açık iş pozisyonu için kendilerine müracaatı olduğunun altını çizdi.

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