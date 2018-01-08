Bimeks, ortaklık iddialarını yalanladı

Bimeks payları tedarikçilerine ortaklık teklifi götürdüğü iddialarıyla hızlı yükseldi. Şirket iddiaları yalanladı.

Bimeks, tedarikçilerine ortaklık teklifi götürdüğü yönündeki haberleri yalanladı. Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin kamuya açıklanmamış bir özel durumu bulunmamaktadır. Öte yandan, 5 Eylül 2017 tarihindeki açıklamamızda da belirtildiği gibi; şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilerek normal faaliyetine dönmesi maksadıyla, tedarikçilerimize sermaye artırımı yoluyla hisse verilmesi seçeneği üzerinde, belirgin aşamaya geldiği takdirde, ilgili mevzuata göre gereken duyuru ve açıklama yapılacaktır"

Bimeks'in Eylül 2017'deki açıklamasında, "Şirketimiz, geçtiğimiz yıl mayıs ayından itibaren, alacak sigorta şirketlerinin, ülke ve sektör riskleri gerekçesiyle şirket limitlerini kapatması sebebiyle, ürün tedarik kanallarında ciddi daralmalar yaşamaya başlamış ve bu negatif durumun üstesinden gelmek için bir yılı aşkın zamandan beri gayret göstermektedir... Tedarik kanallarının önce daralıp sonra kapanması sebebiyle şirketimiz, ciddi oranda azalan işletme sermayesini tekrar eski düzeyine getirmek için, muhtelif çözüm alternatifleri üzerinde çalışmaya başlamıştır Bu çalışmalar, işletme sermayesi finansmanı, ortaklık ve sermaye yapısının güçlendirilmesi gibi seçenekler üzerinde devam etmekte olup, tedarikçilerimize sermaye artırımı yoluyla hisse verilmesi de üzerinde çalışılan seçenekler arasındadır" ifadeleri yer almıştı.

Bimeks payları yüzde 18,75 yükselişle gün ortasına 0,38 liradan girdi.

Etiketler