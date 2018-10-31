Bilin Group 3 şirketi için konkordato istedi | Ekonomi Haberleri

Gümrük müşavirliği, antrepo ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren Bilin Group üç şirketi için konkordato talep etti. Mahkeme, 3 şirketin yanı sıra, şirketlerin ortağı Cemil Saruhan Sarman için de üç aylık geçici mühlet verdi.

Konkordato talebinde bulunan şirketler Bilin Global Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi, Bilin Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi, Büyük Doğu Dış Ticaret Danışmanlık AŞ ve Cemil Saruhan Sarman olarak kayıtlara girdi. Mali yapıları bozulan şirketler için mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.Sektörün önde gelen Bilin Grubu’nun temeli ise 1948’de merhum Muhasin Sarman tarafından atıldı.

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Öte yandan, Ceren Matbacılık AŞ, İstanbul Print Matbaacılık Ltd. Şti, Ceren Özel Eğitim Kurumları Limited Şti, Ceren İnovasyon Okulları Ltd. Şti. ve Yaşar Kayacan için de konkordato talep edildi. Bakırköy Ticaret Mahkemesi, üç aylık geçici mühmet kararı verdi ve üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti atadı.

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